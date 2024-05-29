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Сегодня, 06:10

«Миннесота» сократила отставание в серии с «Далласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Энтони Эдвардс.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Далласа» в четвертом матче финала Западной конференции НБА — 105:100. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс».

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов.

Пятый матч в серии состоится 31 мая.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

«Даллас» — «Миннесота» — 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27)

Д: Дончич (28 + 15 подборов + 10 передач), Ирвинг (16), Харди (13), Гэффорд (12).

М: Эдвардс (29 + 10 подборов), Таунс (25), Конли (14), Гобер (13 + 10 подборов).

Счет в серии: 3-1.

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БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
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