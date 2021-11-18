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«Финикс» победил «Даллас»

08:21
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«Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Даллас» со счетом 105:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 24 очка.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Даллас» — шестой.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Даллас» — 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)

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Роман Шишов все материалы автора
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