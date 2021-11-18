47 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Лейкерс»
«Милуоки» выиграл у «Лейкерс» в матче регулярного чемпоната НБА — 109:102. В других встречах «Атланта» обыграла «Бостон» (110:99), «Майами» переиграл «Нью-Орлеан» (113:98), «Нью-Йорк» проиграл «Орландо» (98:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Бостон» — 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)
А: Коллинз (20 + 11 подборов), Хертер (19), Янг (18 + 11 передач).
Б: Тейтум (34), Г. Уильямс (18), Шредер (15).
«Бруклин» — «Кливленд» — 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)
Б: Харден (27 + 10 подборов), Олдридж (24), Дюрант (23), Миллс (21).
К: Рубио (25), Гарлэнд (24), Уэйд (11).
«Майами» — «Нью-Орлеан» — 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)
М: Батлер (31 + 10 подборов + 10 передач), Хирро (19), Такер (13), Винсент (13).
Н: Александер-Уокер (24), Ингрэм (19), Харт (18).
«Нью-Йорк» — «Орландо» — 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)
Н: Барретт (17), Беркс (15), Рэндл (13), Робинсон (13 + 11 подборов).
О: Росс (19), Вагнер (16), Энтони (15 + 10 подборов).
«Милуоки» — «Лейкерс» — 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)
М: Я. Адетокунбо (47), Портис (17), Миддлтон (16), Коннотон (16).
Л: Хортон-Такер (25 + 12 подборов), Уэстбрук (19 + 15 передач), Дэвис (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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