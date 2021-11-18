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47 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Лейкерс»

06:05
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«Милуоки» выиграл у «Лейкерс» в матче регулярного чемпоната НБА — 109:102. В других встречах «Атланта» обыграла «Бостон» (110:99), «Майами» переиграл «Нью-Орлеан» (113:98), «Нью-Йорк» проиграл «Орландо» (98:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Бостон» — 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)

А: Коллинз (20 + 11 подборов), Хертер (19), Янг (18 + 11 передач).

Б: Тейтум (34), Г. Уильямс (18), Шредер (15).

«Бруклин» — «Кливленд» — 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)

Б: Харден (27 + 10 подборов), Олдридж (24), Дюрант (23), Миллс (21).

К: Рубио (25), Гарлэнд (24), Уэйд (11).

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)

М: Батлер (31 + 10 подборов + 10 передач), Хирро (19), Такер (13), Винсент (13).

Н: Александер-Уокер (24), Ингрэм (19), Харт (18).

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)

Н: Барретт (17), Беркс (15), Рэндл (13), Робинсон (13 + 11 подборов).

О: Росс (19), Вагнер (16), Энтони (15 + 10 подборов).

«Милуоки» — «Лейкерс» — 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)

М: Я. Адетокунбо (47), Портис (17), Миддлтон (16), Коннотон (16).

Л: Хортон-Такер (25 + 12 подборов), Уэстбрук (19 + 15 передач), Дэвис (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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