Дончич вышел на 10-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 10-е место по числу трипл-даблов в истории НБА.

22-летний словенец сделал свой 44-й трипл-дабл в лиге и обогнал Фэта Левера (43). Следующим ориентиром для Дончича является Ларри Берд, который занимает 9-е место с 59 трипл-даблами.

Отметим, что Дончич проводит четвертый сезон в НБА.

Рекорд по числу трипл-даблов в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку (193).