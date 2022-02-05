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Сегодня, 08:58

Дончич вышел на 10-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА

Иван Торопцев
Корреспондент

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 10-е место по числу трипл-даблов в истории НБА.

22-летний словенец сделал свой 44-й трипл-дабл в лиге и обогнал Фэта Левера (43). Следующим ориентиром для Дончича является Ларри Берд, который занимает 9-е место с 59 трипл-даблами.

Отметим, что Дончич проводит четвертый сезон в НБА.

Рекорд по числу трипл-даблов в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку (193).

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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