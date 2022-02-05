Дончич вышел на 10-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 10-е место по числу трипл-даблов в истории НБА.
22-летний словенец сделал свой 44-й трипл-дабл в лиге и обогнал Фэта Левера (43). Следующим ориентиром для Дончича является Ларри Берд, который занимает 9-е место с 59 трипл-даблами.
Congrats to @luka7doncic of the @dallasmavs for moving up to 10th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! #NBA75 pic.twitter.com/QIWzYSELGH— NBA (@NBA) February 5, 2022
Отметим, что Дончич проводит четвертый сезон в НБА.
Рекорд по числу трипл-даблов в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку (193).
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