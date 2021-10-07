Невакцинированным игрокам НБА грозит тюремный срок в случае нарушения ковид-протокола Торонто
Ковид-протокол, который был утвержден в Канаде, подразумевает серьезные санкции к игрокам НБА, который откажутся от вакцинации, сообщает журналист Шэмс Чарания.
Не сделавшим прививки баскетболистам будет разрешено во время выездов в Торонто покидать отель исключительно для участия в официальных мероприятиях их клубов. За нарушение протокола им может грозить штраф в размере 750 тысяч долларов или даже тюремное заключение сроком до 6 месяцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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