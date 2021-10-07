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Невакцинированным игрокам НБА грозит тюремный срок в случае нарушения ковид-протокола Торонто

Невакцинированные игроки НБА могут попасть в тюрьму на 6 месяцев за нарушение протокола в Торонто
12:07
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Ковид-протокол, который был утвержден в Канаде, подразумевает серьезные санкции к игрокам НБА, который откажутся от вакцинации, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Не сделавшим прививки баскетболистам будет разрешено во время выездов в Торонто покидать отель исключительно для участия в официальных мероприятиях их клубов. За нарушение протокола им может грозить штраф в размере 750 тысяч долларов или даже тюремное заключение сроком до 6 месяцев.

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Иван Шитик все материалы автора

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