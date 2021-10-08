Престону сделана операция на правой стопе
Разыгрывающий защитник «Клипперс» Джейсон Престон пропустит начало нового сезона. Как ообщает ESPN, 22-летнему американцу сделана операция на правой стопе.
Напомним, Престон был выбран «Орландо» в этом году на драфте под 33-м номером, а затем права на игрока были обменяны в клуб из Лос-Анджелеса.
Престон провел три сезона в NCAA за Огайо. В последнем сезоне в студенческом баскетболе он набирал в среднем по 15,7 очка, 7,3 подбора и 7,3 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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