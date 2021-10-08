Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Престону сделана операция на правой стопе

03:21
Теги:

Разыгрывающий защитник «Клипперс» Джейсон Престон пропустит начало нового сезона. Как ообщает ESPN, 22-летнему американцу сделана операция на правой стопе.

Напомним, Престон был выбран «Орландо» в этом году на драфте под 33-м номером, а затем права на игрока были обменяны в клуб из Лос-Анджелеса.

Престон провел три сезона в NCAA за Огайо. В последнем сезоне в студенческом баскетболе он набирал в среднем по 15,7 очка, 7,3 подбора и 7,3 передачи за игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Завтра ФХР назовет имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Мы знаем, кто это должен быть
0