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«Нью-Йорк» подписал негарантированный контракт с Холлом

07:59
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«Нью-Йорк» подписал негарантированный контракт с атакующим защитником Тайлером Холлом. 24-летний американец последние два сезона провел в G-лиге, где играл за «Уэстчестер». В августе он также играл за «Никс» в Летней лиге.

В прошлом сезоне Холл набирал в среднем по 10,1 очка, 4,0 подбора и 2,6 передачи за матч.

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Евгений Козинов все материалы автора

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