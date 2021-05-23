НБА возобновила переговоры с командами о введении мини-турнира в течение сезона
Комиссионер НБА Адам Сильвер настроен еще раз попробовать ввести дополнительное соревнование по ходу сезона, сообщает ESPN.
Впервые эта идея обсуждалась осенью 2019 года, но пандемия и измененные графики двух сезонов заставили отложить инциативу. Тогда фронт-офис лиги предлагал клубам и Профсоюзу проводить небольшой турнир среди лидеров дивизионов к Дню Благодарения, за который каждый игрок в ростере получил бы по миллиону долларов призовых, а команда могла рассчитывать на дополнительный пик первого раунда.
По мнению НБА, данный турнир помог бы избежать ежегодного падения телерейтингов, а также добавил бы чемпионату соревновательного элемента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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