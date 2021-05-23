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НБА возобновила переговоры с командами о введении мини-турнира в течение сезона

20:58

Комиссионер НБА Адам Сильвер настроен еще раз попробовать ввести дополнительное соревнование по ходу сезона, сообщает ESPN.

Впервые эта идея обсуждалась осенью 2019 года, но пандемия и измененные графики двух сезонов заставили отложить инциативу. Тогда фронт-офис лиги предлагал клубам и Профсоюзу проводить небольшой турнир среди лидеров дивизионов к Дню Благодарения, за который каждый игрок в ростере получил бы по миллиону долларов призовых, а команда могла рассчитывать на дополнительный пик первого раунда.

По мнению НБА, данный турнир помог бы избежать ежегодного падения телерейтингов, а также добавил бы чемпионату соревновательного элемента.

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