Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» победила «Вашингтон» в первом матче серии

22:47
Теги:

«Филадельфия» с победы начала серию первого раунда плей-офф НБА против «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 125:118 в пользу хозяев площадки.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)

23 мая.

Счет в серии: 1-0.

Читайте также

Самый трагический забег в истории. В Китае произошла массовая гибель спортсменов под ледяным дождем
ЧМ-2021: результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры
Источник: Роналду остался в запасе не из-за травмы
Хедман: «Если прием на Кучерове был грязным, лига рассмотрит этот эпизод и вынесет вердикт»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд