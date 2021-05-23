«Филадельфия» победила «Вашингтон» в первом матче серии
«Филадельфия» с победы начала серию первого раунда плей-офф НБА против «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 125:118 в пользу хозяев площадки.
Баскетбол
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)
23 мая.
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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