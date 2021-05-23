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Крис Пол может отказаться от зарплаты в 44,2 миллиона долларов в «Финиксе»

13:30
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может отказаться активировать опцию продления контракта с «Финиксом», сообщает AZCentral.

36-летний американец является одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов в НБА. Сейчас игрок получает 41,3 миллиона долларов в год. В случае, если он активирует опцию продления контракта с «Финиксом», он получит 44,2 миллиона долларов за следующий сезон. При этом сообщается, что игрок может отказаться от опции и стать свободным агентом, чтобы подписать менее прибыльный контракт на более длительный срок. Сообщается, что «Финикс» намерен удержать Пола.

В сезоне-2020/21 Пол провел 70 матчей за «Финикс», набирая в среднем 16,4 очка, 8,9 передачи и 4,5 подбора. В первом раунде плей-офф НБА «Финикс» сыграет с «Лейкерс».

Дополнительная информация:

https://www.azcentral.com/story/sports/nba/suns/2021/05/18/phoenix-suns-chris-paul-contract-speculation-includes-new-york-knicks/5153969001/

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