Крис Пол может отказаться от зарплаты в 44,2 миллиона долларов в «Финиксе»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может отказаться активировать опцию продления контракта с «Финиксом», сообщает AZCentral.
36-летний американец является одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов в НБА. Сейчас игрок получает 41,3 миллиона долларов в год. В случае, если он активирует опцию продления контракта с «Финиксом», он получит 44,2 миллиона долларов за следующий сезон. При этом сообщается, что игрок может отказаться от опции и стать свободным агентом, чтобы подписать менее прибыльный контракт на более длительный срок. Сообщается, что «Финикс» намерен удержать Пола.
В сезоне-2020/21 Пол провел 70 матчей за «Финикс», набирая в среднем 16,4 очка, 8,9 передачи и 4,5 подбора. В первом раунде плей-офф НБА «Финикс» сыграет с «Лейкерс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.azcentral.com/story/sports/nba/suns/2021/05/18/phoenix-suns-chris-paul-contract-speculation-includes-new-york-knicks/5153969001/
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