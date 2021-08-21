Уильямс подпишет с «Бостоном» контракт на 54 миллиона долларов

Центровой Роберт Уильямс в ближайшее время подпишет новый контракт с «Бостоном». Как сообщает ESPN, 23-летний американец договорился с клубом о продлении контракта.

Новое соглашение будет рассчитано на 4 года. По нему баскетболист заработает 54 миллиона долларов.

В прошлом сезоне НБА Уильямс сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 8,0 очка, 6,9 подбора и 1,8 блок-шота.