Уильямс подпишет с «Бостоном» контракт на 54 миллиона долларов
Центровой Роберт Уильямс в ближайшее время подпишет новый контракт с «Бостоном». Как сообщает ESPN, 23-летний американец договорился с клубом о продлении контракта.
Новое соглашение будет рассчитано на 4 года. По нему баскетболист заработает 54 миллиона долларов.
В прошлом сезоне НБА Уильямс сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 8,0 очка, 6,9 подбора и 1,8 блок-шота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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