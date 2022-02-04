Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 18:14

НБА показала дизайн площадки Матча всех звезд 2022 года

Анна Горшкова
Корреспондент

НБА опубликовала в Twitter-аккаунте дизайн площадки на Матч всех звезд 2022 года.

Паркет будет оформлен в клубные цвета клуба «Кавальерс», потому что именно на домашней арене команды «Рокет Мортгедж Филдхаус» пройдет игра. Также на площадке будет изображен логотип юбилейного 75-го сезона НБА.

Ранее, 3 февраля, был представлен приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему баскетболисту Матча всех звезд.

Игра пройдет в Кливленде 19 февраля.

0
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Лед лазеров, огонь фейерверков и самый крошечный факел в истории. Чем Церемония открытия Олимпиады в Пекине войдет в историю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» пятый раз подряд, «Сакраменто» уступил «Голден Стэйт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости