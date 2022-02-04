НБА показала дизайн площадки Матча всех звезд 2022 года

НБА опубликовала в Twitter-аккаунте дизайн площадки на Матч всех звезд 2022 года.

Паркет будет оформлен в клубные цвета клуба «Кавальерс», потому что именно на домашней арене команды «Рокет Мортгедж Филдхаус» пройдет игра. Также на площадке будет изображен логотип юбилейного 75-го сезона НБА.

The @NBA unveiled the 2022 #NBAAllStar court, honoring the league's 75th anniversary season alongside the city of Cleveland. pic.twitter.com/CKhUMPDxoH — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 4, 2022

Ранее, 3 февраля, был представлен приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему баскетболисту Матча всех звезд.

Игра пройдет в Кливленде 19 февраля.