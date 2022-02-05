Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:04

Кармело Энтони избежал серьезной травмы

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони избежал серьезного повреждения. Игрок прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с правым подколенным сухожилием.

По информации ESPN, 37-летний американец вернется в строй в ближайшие дни.

Напомним, Энтони получил травму во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (110:111). Он не смог доиграть встречу.

В этом сезоне Энтони сыграл в 50 матчах, набирая в среднем по 13,4 очка и 4,2 подбора.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кармело Энтони
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Модный провал на Олимпиаде: итальянцы пришли в балахонах, французам испортили фигуры, а у россиян первое золото – за костюмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НБА показала дизайн площадки Матча всех звезд 2022 года

Харден не сыграет с «Ютой»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости