Кармело Энтони избежал серьезной травмы

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони избежал серьезного повреждения. Игрок прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с правым подколенным сухожилием.

По информации ESPN, 37-летний американец вернется в строй в ближайшие дни.

Напомним, Энтони получил травму во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (110:111). Он не смог доиграть встречу.

В этом сезоне Энтони сыграл в 50 матчах, набирая в среднем по 13,4 очка и 4,2 подбора.