Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:38

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в пятый раз подряд, «Сакраменто» уступил «Голден Стэйт»

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в пятый раз подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:110.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «озерников» Энтони Дэвис, набравший 30 очков. «Клипперс» победили «Лейкерс» в пятый раз подряд.

В параллельном матче «Голден Стэйт» победил «Сакраменто» — 126:114.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Лейкерс» — 111:110 (28:26, 31:28, 35:28, 17:28)

К: Моррис (29), Джексон (25), Ибака (20)

Л: Дэвис (30 + 17 подборов), Монк (21), Уэстбрук (17)

4 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31)

Г: Томпсон (23), Карри (20), Куминга (18)

С: Митчелл (26), Барнс (25), Харклесс (18)

4 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Сакраменто Кингз
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

43 очка Янга помогли «Атланте» обыграть «Финикс»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости