«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в пятый раз подряд, «Сакраменто» уступил «Голден Стэйт»

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в пятый раз подряд

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:110.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «озерников» Энтони Дэвис, набравший 30 очков. «Клипперс» победили «Лейкерс» в пятый раз подряд.

В параллельном матче «Голден Стэйт» победил «Сакраменто» — 126:114.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Лейкерс» — 111:110 (28:26, 31:28, 35:28, 17:28)

К: Моррис (29), Джексон (25), Ибака (20)

Л: Дэвис (30 + 17 подборов), Монк (21), Уэстбрук (17)

4 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31)

Г: Томпсон (23), Карри (20), Куминга (18)

С: Митчелл (26), Барнс (25), Харклесс (18)

4 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».