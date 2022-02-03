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Сегодня, 18:47

НБА представила приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему игроку Матча всех звезд

Иван Торопцев
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация представила новый приз лучшему игроку Матча всех звезд лиги.

С этого года трофей будет называться в честь бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, который погиб в 26 января 2020 года в возрасте 41 года в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Брайант — 5-кратный чемпион НБА, он становился самым ценным игроком лиги в 2008 году. Баскетболист участвовал в 18 Матчах всех звезд НБА и 4 раза становился лучшим игроком.

Матч всех звезд НБА-2022 пройдет в Кливленде 19 февраля.

Коби Брайант
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