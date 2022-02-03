НБА представила приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему игроку Матча всех звезд

Национальная баскетбольная ассоциация представила новый приз лучшему игроку Матча всех звезд лиги.

С этого года трофей будет называться в честь бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, который погиб в 26 января 2020 года в возрасте 41 года в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

NBA unveils reimagined Kobe Bryant Trophy for Kia All-Star Game MVP



Kia All-Star Game MVP trophy pays homage to Kobe Bryant's feats at All-Star as the All-Star weekend trophies receive redesigns.



Learn more ??https://t.co/ZX4dQSfDjS — NBA (@NBA) February 3, 2022

Брайант — 5-кратный чемпион НБА, он становился самым ценным игроком лиги в 2008 году. Баскетболист участвовал в 18 Матчах всех звезд НБА и 4 раза становился лучшим игроком.

Матч всех звезд НБА-2022 пройдет в Кливленде 19 февраля.