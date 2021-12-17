НБА планирует ежедневно тестировать игроков на коронавирус во время новогодних праздников

Во время новогодних праздников НБА планирует ежедневное тестирование игроков на коронавирус, сообщает в свое Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

По данным источника, игроков будут тестировать с 26 декабря по 8 января. От тестов освободят только полностью вакцинированных и тех, кто недавно восстановился после коронавируса. В выходные дни у игроков также не будет тестирования.

Это же касается и персонала, имеющего допуск к команде. Игроки и работники клуба должны носить маски все время, за исключением нахождения на площадке во время матча.