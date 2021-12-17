НБА планирует ежедневно тестировать игроков на коронавирус во время новогодних праздников
Во время новогодних праздников НБА планирует ежедневное тестирование игроков на коронавирус, сообщает в свое Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
По данным источника, игроков будут тестировать с 26 декабря по 8 января. От тестов освободят только полностью вакцинированных и тех, кто недавно восстановился после коронавируса. В выходные дни у игроков также не будет тестирования.
Это же касается и персонала, имеющего допуск к команде. Игроки и работники клуба должны носить маски все время, за исключением нахождения на площадке во время матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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