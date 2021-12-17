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«Нью-Йорк» в гостях победил «Хьюстон»

06:42
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«Нью-Йорк» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Хьюстон» со счетом 116:103.

Сапмым резулььтативным игроком встречи стал защитник «Никс» Иммануэл Куикли, набравший 24 очка.

«Нью-Йорк» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 13-й на «Западе».

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Роман Шишов все материалы автора
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