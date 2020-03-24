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НБА и профсоюз игроков выделили два миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

24 марта 2020, 23:47

НБА и профсоюз игроков ассоциации (NBPA) выделили два миллиона долларов на борьбу с коронавирусом?, информирует пресс-служба NBPA.

Ранее лига запустила специальную кампанию NBA Together, которая направлена на социальное взаимодействие в рамках пандемии коронавируса. В рамках программы НБА хочет собрать 50 миллиона долларов.

Напомним, что сезон в НБА приостановлен из-за пандемии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.?

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