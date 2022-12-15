НБА и профсоюз игроков отложили решение о расторжении коллективного соглашения

НБА и профсоюз игроков продлили переговоры по новому коллективному соглашению, сообщает пресс-служба лиги.

Дата принятия решения о выходе из действующего соглашения перенесена с 15 декабря на 8 февраля. К этому времени стороны должны прийти к согласию.

Если переговоры по новому коллективному соглашению не принесут успеха и одна из сторон воспользуется опцией выхода, нынешние договоренности будут действовать до 30 июня.