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Сегодня, 05:12

НБА и профсоюз игроков отложили решение о расторжении коллективного соглашения

Евгений Козинов
Корреспондент
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НБА и профсоюз игроков продлили переговоры по новому коллективному соглашению, сообщает пресс-служба лиги.

Дата принятия решения о выходе из действующего соглашения перенесена с 15 декабря на 8 февраля. К этому времени стороны должны прийти к согласию.

Если переговоры по новому коллективному соглашению не принесут успеха и одна из сторон воспользуется опцией выхода, нынешние договоренности будут действовать до 30 июня.

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