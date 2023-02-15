«Милуоки» одержал победу над «Бостоном». Холидэй набрал 40 очков

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«Милуоки» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:125 ОТ. «Баск» прервали четырехматчевую победную серию «Селтикс».

В другой встрече «Торонто» на своем паркете обыграл «Орландо» — 123:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Орландо» — 123:113 (35:27, 30:43, 29:19, 29:24)

Т: Пелтль (30), Сиакам (26), Барнс (17).

О: Картер (26), Саггс (24), Фульц (19).

«Милуоки» — «Бостон» — 131:125 OT (27:35, 37:28, 26:32, 26:21, 15:9)

М: Холидэй (40), Я. Адетокунбо (36 + 13 подборов), Миддлтон (16 + 11 подборов).

Б: Уайт (27 + 12 передач), Брогдон (26), Мускала (18), Хаузер (15), Гриффин (15).