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Сегодня, 07:37

«Финикс» обыграл «Сакраменто». Эйтон и Пол оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. «Санс» одержали вторую победу подряд.

«Кингз» с результатом 32-25 идут на 3-й строчке в Западной конференции. «Финикс» занимает 4-ю строчку — 32-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сакраменто» — 120:109 (27:29, 35:29, 28:28, 30:23)

Ф: Букер (32), Эйтон (29 + 11 подборов), Окоги (19), Пол (17 + 19 передач).

С: Фокс (35), Сабонис (24 + 15 подборов), Хертер (18).

БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
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