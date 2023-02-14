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Сегодня, 11:56

«Сан-Антонио» повторил клубный антирекорд, потерпев 13-е поражение подряд

Руслан Минаев
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«Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:117.

Таким образом, «Сперс» повторили клубный антирекорд по количеству поражений подряд — 13. Ранее команда показывала такой результат в сезоне-1988/89.

Серия техасцев началась 20 января, когда команда Грегга Поповича проиграла «Клипперс».

«Сан-Антонио» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея 14 побед при 44 поражениях.

Сан-Антонио Спёрс
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