«Сан-Антонио» повторил клубный антирекорд, потерпев 13-е поражение подряд

Читать «СЭ» в

«Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:117.

Таким образом, «Сперс» повторили клубный антирекорд по количеству поражений подряд — 13. Ранее команда показывала такой результат в сезоне-1988/89.

Серия техасцев началась 20 января, когда команда Грегга Поповича проиграла «Клипперс».

«Сан-Антонио» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея 14 побед при 44 поражениях.