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«Мемфис» обыграл «Филадельфию»

06:23
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«Мемфис» разгромил «Филадельфию» (126:91) в регулярном чемпионате НБА.

У хозяев встречи больше всего очков набрал форвард Диллон Брукс — 23. У гостей отличился защитник Тайриз Макси, в активе которго также 23 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Филадельфия» — 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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