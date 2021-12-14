«Даллас» дома разгромил «Шарлотт»
В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» на своем паркете обыграл «Шарлотт» со счетом 120:96.
В составе победителей 24 очка набрал тяжелый форвард Кристапс Порзингис, у гостей отличился Террь Розье и Келли Убре, в активе которых по 20 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Шарлотт» — 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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