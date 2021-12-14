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«Даллас» дома разгромил «Шарлотт»

06:56

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» на своем паркете обыграл «Шарлотт» со счетом 120:96.

В составе победителей 24 очка набрал тяжелый форвард Кристапс Порзингис, у гостей отличился Террь Розье и Келли Убре, в активе которых по 20 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Шарлотт» — 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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