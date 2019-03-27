"Майами" вывел из обращения номер экс-форварда Боша

"Майами" вывел из обращения игровой номер экс-форварда Криса Боша. Церемония прошла во время перерыва матча "Хит" с "Орландо".

Бош выступал за "Майами" с 2010 по 2016 годы под первым номером. Он завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Всего он провел 384 матча в составе "Хит" , в которых набрал 6914 очков, сделал 2816 подборов и отдал 680 передач. Он также дважды завоевывал чемпионский титул.

Бош стал четвертым игроком в истории "Майами", номер которого был выведен из обращения.