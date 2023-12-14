«Майами» победил «Шарлотт», «Атланта» уступила «Торонто»
«Майами» обыграл «Шарлотт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Терри Розье, набравший 28 очков.
В параллельном матче «Атланта» уступила «Торонто» на выезде — 128:135.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Шарлотт» — 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)
М: Робинсон (23), Лаури, Хакес (оба — 17)
Ш: Розье (28), Хэйуорд (20), Бриджес (19)
14 декабря. Майами. «FTX Arena»
«Торонто» — «Атланта» — 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)
Т: Сиакам (33), Барнс (27 + 10 подборов), Ануноби (22)
А: Янг (35), Богданович, Маррей (оба — 20)
14 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena»
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