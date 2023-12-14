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Сегодня, 05:56

«Майами» победил «Шарлотт», «Атланта» уступила «Торонто»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Майами» обыграл «Шарлотт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Терри Розье, набравший 28 очков.

В параллельном матче «Атланта» уступила «Торонто» на выезде — 128:135.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Шарлотт» — 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)

М: Робинсон (23), Лаури, Хакес (оба — 17)

Ш: Розье (28), Хэйуорд (20), Бриджес (19)

14 декабря. Майами. «FTX Arena»

«Торонто» — «Атланта» — 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)

Т: Сиакам (33), Барнс (27 + 10 подборов), Ануноби (22)

А: Янг (35), Богданович, Маррей (оба — 20)

14 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena»

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