Лиллард вышел на пятое место по числу трехочковых в истории НБА

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиэн Лиллард поднялся на пятое место по числу реализованных трехочковых бросков в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата-2023/24 против «Индианы» 33-летний американец в 2451-й раз за карьеру в лиге сделал точный бросок из-за дуги.

Лиллард опередил по этому показателю Кайла Корвера (2450).

Рекорд по числу трехочковых в истории НБА принадлежит Стефену Карри (3496). Второе место занимает Рэй Аллен (2973), на третьем месте Джеймс Харден (2795), на четвертой строчке Реджи Миллер (2560).