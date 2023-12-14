«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио»

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«Лейкерс» на выезде обыграли «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Энтони Дэвис — 37 очков.

«Лейкерс» занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 15 побед в 25 матчах.

«Сперс» потерпели 18-е поражение подряд и обновили личный антирекорд. «Сан-Антонио» с 20 поражения в 23 матчах замыкает таблицу «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)

С: Вембаньяма (30+13 подборов+6 блок-шотов), Джонсон (28+8 передач), Брэнем (19)

Л: Дэвис (37+10 подборов), Принс (17), Ривз (15+8 передач)

14 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center»

«Хьюстон» — «Мемфис» — 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)

Х: Исон (25+14 подборов), Смит мл. (20+10 подборов), Ванвлит (11+9 передач)

М: Джексон (44+7 подборов), Роуз (19+6 передач), Уильямс (10+7 подборов)

14 декабря. Хьюстон. «Toyota Center»