«Майами» победил «Финикс», «Бостон» обыграл «Оклахому»

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«Майами» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, набравший 30 очков. На счету американца также 10 подборов.

В параллельных матчах «Торонто» победил «Детройт», «Бостон» оказался сильнее «Оклахомы», а «Орландо» уступил «Шарлотт».

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«Майами» — «Финикс» — 113:112 (35:31, 23:26, 26:34, 29:21)

М: Адебайо (30 + 10 подборов), Батлер (16 + 13 подборов), Лаури, Мартин (оба — 15)

Ф: Букер (25), Вашингтон (21), Эйтон (16 + 12 подборов)

15 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Детройт» — «Торонто» — 111:115 (23:27, 28:31, 26:30, 34:27)

Д: Айви (21), Богданович (18), Багли (16)

Т: Бэнтон (27), Буше (20), Ануноби (19)

15 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Орландо» — «Шарлотт» — 105:112 (23:31, 22:27, 24:26, 36:28)

О: Вагнер (23), Картер (20), Бамба (14 + 11 подборов)

Ш: Пламли (18 + 10 подборов), Болл, Розье (оба — 17)

15 ноября. Орландо. «Amway Center».

«Бостон» — «Оклахома» — 126:122 (32:35, 30:34, 27:27, 37:26)

Б: Тэйтум (27 + 10 подборов), Браун (26), Смарт (22)

О: Гилджес-Александер (37), Дорт (21), Покусевски (16 + 14 подборов)

15 ноября. Бостон. «TD Garden».