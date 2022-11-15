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Сегодня, 06:28

27 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Аталантой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милуоки» проиграл «Аталанте» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков.

В параллельном матче «Клипперс» победили «Хьюстон» — 122:106.

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«Милуоки» — «Атланта» — 106:121 (24:29, 26:34, 30:31, 26:27)

М: Адетокунбо (27), Бешам (20), Портис (14 + 10 подборов)

А: Хантер (24), Янг (21), Капела (19 + 10 подборов)

15 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Хьюстон» — «Клипперс» — 106:122 (23:31, 23:27, 32:31. 28:33)

Х: Грин (25), Портер-младший (20), Шенгюн (16)

К: Джордж (22), Джексон, Пауэлл (оба — 17)

15 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

БК Атланта Хокс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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