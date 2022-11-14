Эмбиид — о 59 очках в матче с «Ютой»: «Вся заслуга принадлежит моим товарищам по команде»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал личный рекорд результативности в победном матче против «Юты» (105:98).

«Речь идет не только обо мне. Мы сделали это общими усилиями. Очевидно, тренеры поставили меня на эту позицию, а мои товарищи по команде подавали мне мячи. Вся заслуга принадлежит им», — приводит ESPN слова Эмбиида.

В этой встрече 28-летний баскетболист набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 бросков с игры и 20 из 24 с линии штрафных.