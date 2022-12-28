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Сегодня, 03:59

Лиллард признался, что хочет выиграть НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард во время церемонии в честь установленного им рекорда клуба по очкам за карьеру признался, что хочет выиграть НБА. Он всю карьеру провел в одной команде.

«Осталось подняться только на одну вершину. Хочу этого всем сердцем. Думаю, мы все знаем, про что я говорю. Это наша главная цель. Нам просто нужно сделать последний шаг, который будет завершающим штрихом в моей карьере», — приводит пресс-служба НБА слова Лилларда.

В этом сезоне Лиллард сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,5 очка.

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