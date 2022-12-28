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Сегодня, 01:48

Дончич и Сиакам признаны игроками недели в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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НБА на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

В Западной конференции самым ценным игроком недели стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич. Он помог своей команде одержать три победы в четырех матчах. В среднем за игру 23-летний словенец набирал по 31,5 очка, 8,0 подбора и 9,0 передачи.

В Восточной конференции награду получил форвард «Торонто» Паскаль Сиакам. Его команда одержала две победы в трех матчах. Его средние показатели составили 38,7 очка, 10,3 подбора и 7,3 передачи.

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