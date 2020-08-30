«Лейкерс» обыграли «Портленд» и вышли во второй раунд. Леброн сделал трипл-дабл
06:58
В матче первого раунда плей-офф НБА «Лейкерс» победили «Портленд» (131:122).
Благодаря этой победе команда выиграла серию и вышла во второй раунд.
Счет в серии: 4-1 в пользу «Лейкерс». В следующем матче команда сыграет с победителем пары «Хьюстон» — «Оклахома».
В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис — 43 очка. 36 очков в активе Леброна Джеймса. Также он оформил трипл-дабл: 10 передач и 10 подборов. У «Портленда» с 36-ю очками лучшим снайпером стал Си Джей Макколлум.
НБА
Плей-офф
Западная конференция
Пятый матч
«Лейкерс» — «Портленд» — 131:122 (35:31, 33:37, 32:24, 31:30)
Счет в серии: 4-1