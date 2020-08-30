«Лейкерс» обыграли «Портленд» и вышли во второй раунд. Леброн сделал трипл-дабл

В матче первого раунда плей-офф НБА «Лейкерс» победили «Портленд» (131:122).

Благодаря этой победе команда выиграла серию и вышла во второй раунд.

Счет в серии: 4-1 в пользу «Лейкерс». В следующем матче команда сыграет с победителем пары «Хьюстон» — «Оклахома».

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис — 43 очка. 36 очков в активе Леброна Джеймса. Также он оформил трипл-дабл: 10 передач и 10 подборов. У «Портленда» с 36-ю очками лучшим снайпером стал Си Джей Макколлум.

НБА

Плей-офф

Западная конференция

Пятый матч

«Лейкерс» — «Портленд» — 131:122 (35:31, 33:37, 32:24, 31:30)

Счет в серии: 4-1