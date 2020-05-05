Леброна Джеймса обвинили в измене с моделью

Лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса обвинили в измене жене с моделью Софией Джаморой.

— Я единственная не являюсь фанаткой Леброна Джеймса? Наверное, дело в том, что никогда не была фанаткой тех парней, которые изменяют своим женам, тем более с Софией Джаморой, — написала супруга игрока НФЛ Ника Ваннетта Эрза Халити в сториз своего Instagram.

Ранее Халити и 22-летняя Джамора были близкими подругами. Джеймс женат на Саванне Бринсон с 2013 года, он познакомился с ней в школе. У пары трое детей.