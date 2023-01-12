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Сегодня, 22:39

Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт лидируют после вторых предварительных результатов голосования на Матч всех звезд НБА-2023

Руслан Минаев
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НБА опубликовала вторые предварительные результаты голосования на попадание в стартовые пятерки Матча всех звезд-2023.

Лидерами среди центровых и форвардов в Западной конференции стали Леброн Джеймс («Лейкерс») — 4 825 229 голосов, Никола Йокич («Денвер») — 3 441 893 голоса и Энтони Дэвис («Лейкерс») — 2 950 563 голоса.

Среди защитников больше всех проголосовали за Стефа Карри («Голден Стэйт») — 3 901 808 и Луку Дончича («Даллас») — 3 649 647.

В Восточной конференции лидерами голосования среди центровых и форвардов стали Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 4 509 238 голосов, Яннис Адетокунбо («Милуоки») — 4 467 306 и Джейсон Тэйтум («Бостон») — 3 281 124.

Среди защитников больше всех голосов набрали Кайри Ирвинг («Бруклин) — 3 024 833 и Донован Митчелл («Кливленд») — 2 725 558.

Вторые предварительные результаты голосования на Матч всех звезд НБА 2023 года.
Вторые предварительные результаты голосования на Матч всех звезд НБА 2023 года.

Матч всех звезд НБА в этом году пройдет на арене «Юты» в Солт Лэйк Сити 19 февраля.

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