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Сегодня, 21:23

Демаркус Казинс на этой неделе пройдет просмотр в «Лейкерс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс на этой неделе пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

На данный момент 32-летний центровой по шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

В 2017 году «Сакраменто» обменял Казинса в «Нью-Орлеан». После серии травм центровой потерял статус звездного игрока. На данный момент он является свободным агентом.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Демаркус Казинс
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