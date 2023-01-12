Демаркус Казинс на этой неделе пройдет просмотр в «Лейкерс»

Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс на этой неделе пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

На данный момент 32-летний центровой по шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

В 2017 году «Сакраменто» обменял Казинса в «Нью-Орлеан». После серии травм центровой потерял статус звездного игрока. На данный момент он является свободным агентом.