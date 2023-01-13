Халибертон пропустит 2 недели из-за травмы

Разыгрывающий защитник «Индианы» Тайриз Халибертон не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Он получил повреждение в игре против «Нью-Йорка» (113:119).

Как сообщает The Atheltic, у 22-летнего американцы выявлено растяжение связок левого локтя и легкий ушиб кости левого колена. Повторное обследование состоится через две недели.

В этом сезоне Халибертон сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 20," очка, 4,0 подбора и 10,2 передачи.