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Сегодня, 02:24

Халибертон пропустит 2 недели из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Индианы» Тайриз Халибертон не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Он получил повреждение в игре против «Нью-Йорка» (113:119).

Как сообщает The Atheltic, у 22-летнего американцы выявлено растяжение связок левого локтя и легкий ушиб кости левого колена. Повторное обследование состоится через две недели.

В этом сезоне Халибертон сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 20," очка, 4,0 подбора и 10,2 передачи.

БК Индиана Пэйсерс
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