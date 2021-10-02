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Леброн Джеймс и еще две звезды «Лейкерс» пропустят первый предсезонный матч против «Бруклина»

09:59
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Четверо баскетболистов «Лейкерс» пропустят первый предсезонный матч против «Бруклина», сообщает журналист USA Today Марк Медина со ссылкой на главного тренера «озерников» Фрэнка Вогеля.

В игре против «Нетс» не примут участие Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Кармело Энтони и Тревор Ариза. Ожидается, что Энтони Дэвис выйдет в стартовом составе, но проведет на площадке лишь одну четверть.

Предсезонный матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится завтра, 3 октября, начало — в 22.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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