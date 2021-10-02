Леброн Джеймс и еще две звезды «Лейкерс» пропустят первый предсезонный матч против «Бруклина»
Четверо баскетболистов «Лейкерс» пропустят первый предсезонный матч против «Бруклина», сообщает журналист USA Today Марк Медина со ссылкой на главного тренера «озерников» Фрэнка Вогеля.
В игре против «Нетс» не примут участие Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Кармело Энтони и Тревор Ариза. Ожидается, что Энтони Дэвис выйдет в стартовом составе, но проведет на площадке лишь одну четверть.
LeBron, Melo and Russ are just out for general rest purposes for a pre-season game. Ariza has a sore foot/ankle https://t.co/rNdQSfvtmq— Mark Medina (@MarkG_Medina) October 1, 2021
Предсезонный матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится завтра, 3 октября, начало — в 22.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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