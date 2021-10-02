«Филадельфия» не выплатила Симмонсу 8,25 миллиона долларов

«Филадельфия» не выплатила разыгрывающему защитнику Бену Симмонсу часть зарплаты, сообщает The Athletic. Игрок не получил 8,25 миллиона долларов, так как не приехал в тренировочный лагерь.

Ранее появилась информация, что трехкратный участник Матча всех звезд пытается выбить у клуба обмен.

В регулярном чемпионате НБА-2020/21 Симмонс набирал в среднем 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за матч.