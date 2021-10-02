«Сан-Антонио» и еще пять клубов интересуются Беном Симмонсом
«Миннесота», «Индиана», «Кливленд», «Детройт», «Торонто» и «Сан-Антони» все еще готовы вести переговоры о приобретении звездного разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, сообщает инсайдер Кит Помпи.
По его информации, «Сиксерс» обсуждают с другими командами обмен 25-летнего австралийца все межсезонье, но пока сделка не состоялась из-за высоких требований клуба.
Напомним, что Симмонс не прибыл в тренировочный лагерь «Филадельфии», стартовавший 28 сентября. Сообщалось, что разыгрывающий готов пропустить весь сезон, чтобы добиться обмена, невзирая на штрафные санкции.
В регулярном чемпионате-20/21 Симмонс набирал за «Сиксерс» 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи (при 3 потерях) за 32,4 минуты.
Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за сезон-21/22 Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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