«Сакраменто» обыграл «Лейкерс»
07:59
«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:110). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе поражение подряд.
«Лейкерс» идут на 5-м месте в Западной конференции. «Сакраменто» занимают 12-ю строчку.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32)
Л: Дэвис (22 + 11 подборов), Драммонд (17), Джеймс (16 ).
С: Халибертон (23 + 10 передач), Холмс (22), Дэвис (15).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю