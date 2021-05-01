Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс»

07:59

«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:110). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе поражение подряд.

«Лейкерс» идут на 5-м месте в Западной конференции. «Сакраменто» занимают 12-ю строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32)

Л: Дэвис (22 + 11 подборов), Драммонд (17), Джеймс (16 ).

С: Халибертон (23 + 10 передач), Холмс (22), Дэвис (15).

Читайте также

Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею
В США выразили обеспокоенность возможностями России в космосе
Видео: рецепт простого и вкусного кулича
Иск на 55,1 млн руб к Григорию Лепсу поступил в Арбитражный суд Москвы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд