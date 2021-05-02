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«Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон»

06:46
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«Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:87.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 30 очков.

В параллельных матчах «Шарлотт» обыграл «Детройт», «Майами» победил «Кливленд», а «Чикаго» уступил «Атланте».

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 87:113 (24:22, 31:27, 12:39, 20:25)

Х: Мартин, Портер-мл. (оба — 16), Тэйт (14)

Г: Карри (30), Уиггинс (20), Мюлдер, Пул (оба — 17)

«Шарлотт» — «Детройт» — 107:94 (26:18, 32:24, 21:28, 28:24)

Ш: Розье (29), Бриджес (27), Вашингтон (16)

Д: Джексон (25), Бэй (22), Кук (12)

«Атланта» — «Чикаго» — 108:97 (31:26, 23:37, 28:12, 26:22)

А: Тр. Янг (33), Капела (20 + 11 подборов), Богданович (15)

Ч: Та. Янг (20), Уильямс (19), Саторански, Уайт (оба — 12)

«Кливленд» — «Майами» — 107:124 (36:29, 24:38, 26:32, 21:25)

К: Лав, Секстон (оба — 25), Уэйд (18)

М: Нанн (22), Робинсон (20), Ариза (18)

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