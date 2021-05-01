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«Финикс» обыграл «Юту»

07:25

«Финикс» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (121:100). «Санс» одержали третью победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Юта» — 121:100 (39:23, 29:29, 28:20, 25:28)

Ф: Букер (31), Бриджес (18), Пол (12).

Ю: Богданович (22), Инглс (12), Кларксон (12).

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