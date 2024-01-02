Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:01

«Клипперс» обыграли «Майами», Леонард набрал 24 очка

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Майами» со счетом 121:104.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 24 очка.

После этого матча «Клипперс» с 20 победами занимают четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 19 победами — на пятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Майами» — 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)

2 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

0
Читайте также
Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» дома обыграл «Шарлотт»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости