«Клипперс» обыграли «Майами», Леонард набрал 24 очка

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Майами» со счетом 121:104.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 24 очка.

После этого матча «Клипперс» с 20 победами занимают четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 19 победами — на пятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Майами» — 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)

2 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».