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Сегодня, 07:30

«Денвер» дома обыграл «Шарлотт»

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Шарлотт» со счетом 111:93.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес, набравший 26 очков.

После этого матча «Денвер» с 24 победами занимает третье место в Западной конференции, «Шарлотт» с 7 победами — на 13-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Шарлотт» — 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)

«Финикс» — «Портленд» — 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)

«Юта» — «Даллас» — 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)

2 января

БК Денвер Наггетс
БК Шарлотт Хорнетс
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