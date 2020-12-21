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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кузма продлил контракт с «Лейкерс»

09:06

«Лейкерс» за сутки до дедлайна подписали новое соглашение форвардом Кайлом Кузмой. 25-летний баскетболист заключил контракт на 3 года и 40 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Впервые в НБА не максимальное продление контракта новичка будет включать в себя опцию игрока. Опция позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.

В своем третьем сезоне за «Озерников» Кузма набирал в среднемпо 12,8 очка и 4,5 подбора, а также впервые стал чемпионом НБА.

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