Крис Данн пропустит не менее двух недель из-за растяжения связки

Разыгрывающий «Чикаго» Крис Данн пройдет двухнедельный период иммобилизации и курс терапии, сообщает пресс-служба клуба. Потом спортсмен пройдет повторный медицинский осмотр, и ему назначат окончательный срок для полного восстановления.

У баскетболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки правого колена. Он получил травму во время матча против «Бруклина». Одноклубник Данна Таддеус Янг ударил головой в колено легкого форварда после того, как подставился под Джо Харриса.