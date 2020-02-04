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Крис Данн пропустит не менее двух недель из-за растяжения связки

21:29

Разыгрывающий «Чикаго» Крис Данн пройдет двухнедельный период иммобилизации и курс терапии, сообщает пресс-служба клуба. Потом спортсмен пройдет повторный медицинский осмотр, и ему назначат окончательный срок для полного восстановления.

У баскетболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки правого колена. Он получил травму во время матча против «Бруклина». Одноклубник Данна Таддеус Янг ударил головой в колено легкого форварда после того, как подставился под Джо Харриса.

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