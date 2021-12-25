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«Кливленд» подтвердил продление контракта с главным тренером

21:25
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«Кливленд» заключил новый контракт с главным тренером Джей Би Бикерстаффом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба клуба.

42-летний специалист работает с «Кавальерс» с 2020 года. До этого он была асситентом главного тренера «Кливленда».

Под его руководством команда в сезоне НБА-2021/22 занимает 5-е место в Восточной конференции, одержав 19 побед в 32 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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