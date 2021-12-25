«Кливленд» подтвердил продление контракта с главным тренером
«Кливленд» заключил новый контракт с главным тренером Джей Би Бикерстаффом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба клуба.
42-летний специалист работает с «Кавальерс» с 2020 года. До этого он была асситентом главного тренера «Кливленда».
Под его руководством команда в сезоне НБА-2021/22 занимает 5-е место в Восточной конференции, одержав 19 побед в 32 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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