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«Кливленд» подпишет новый долгосрочный контракт с главным тренером

18:53
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«Кливленд» подпишет новый контракт с главным тренером Джей Би Бикерстаффом. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

42-летний специалист работает с «Кавальерс» с 2020 года. До этого он была асситентом главного тренера «Кливленда».

Также в НБА он работал в тренерских штабах «Шарлотт», «Миннесоты», «Мемфиса» и «Хьюстона».

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Иван Шитик все материалы автора
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